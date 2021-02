Fdi: consigliera lombarda Baffi, 'Paese sessista, stima e solidarietà a Meloni'

Milano, 21 feb. (Adnkronos) - "Esprimo tutta la mia stima e solidarietà a Giorgia Meloni. Siamo un Paese sessista in cui una donna (unica donna) leader di un partito, che oggi tiene testa ai due grandi partiti del Paese, viene attaccata in modo incivile e becero, con buona pace di tutta la sinistra, solo perché è donna e occupa uno spazio (tutto guadagnato sul campo) di rilievo nella scena politica. Ne abbiamo di strada da fare". Lo scrive sul suo profilo Facebook Patrizia Baffi, consigliera in Regione Lombardia.