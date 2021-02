Covid: Bernini, 'medici famiglia carta decisiva per vaccini'

Roma, 21 feb. (Adnkronos) - “Il via libera al protocollo d'intesa nazionale per coinvolgere i medici di famiglia nel piano vaccinale anti Covid è un passo avanti forse decisivo nella battaglia contro il virus. L’accordo ha infatti ottenuto l'adesione di tutti i sindacati, e questo significa che 35mila medici sono pronti da subito ad effettuare le vaccinazioni nei loro ambulatori. Se verranno rispettati gli impegni su quantità di dosi e tempi di consegna, siamo davvero sulla strada giusta per arrivare alla vaccinazione h 24 che, come dimostra l’esperienza di Israele, è l’unica strada per uscire dalla pandemia”. Così la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.