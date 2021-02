Udc: De Poli, 'grande tristezza per scomparsa sindaco Bolis'

Roma, 20 feb. (Adnkronos) - "Oggi è una giornata di grande tristezza per la nostra comunità. L’Udc piange la scomparsa di Alessandro Bolis, sindaco di Carmignano di Brenta, un punto di riferimento per tutti noi, una personalità che ha vissuto la politica al servizio della comunità e del territorio. Esprimo a nome di tutto il partito e anche di Lorenzo Cesa le nostre più sentite condoglianze ai familiari, alla moglie Marta e al figlio Giovanni. La famiglia dell’Udc intende esservi vicina con tutto il cuore in questo momento di immenso dolore”. Così il senatore e presidente nazionale Udc, Antonio De Poli.