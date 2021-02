Tennis: Australian Open, Osaka batte Brady e conquista il titolo**

Melbourne, 20 feb. (Adnkronos) - La giapponese Naomi Osaka e la nuova campionessa degli Australian Open femminili. La tennista nipponica, numero 3 del mondo, dopo aver superato Serena Williams in semifinale, ha battuto senza troppe difficoltà in finale l'altra statunitense Jennifer Brady, n.24 del ranking e 22 del seeding, in due set con il punteggio di 6-4, 6-3 in un'ora e 17 minuti. Per la campionessa nippo-americana è il quarto titolo Slam su quattro finali, due Us Open (2018 e 2020) e due Australian Open (2019 e 2021). Grazie a questo successo la Osaka salirà al numero due del mondo scavalcando Simona Halep.