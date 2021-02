Pd: Valente, 'è tempo di una corrente femminista per contare'

Roma, 20 feb. (Adnkronos) - "Sul tema della parità di genere, dobbiamo riconoscerlo e riconoscercelo, il Pd ha in questi anni ha fatto molta strada (...) eppure, a dispetto di tutto questo e di quanto accade nella società, in Europa, in America e nel mondo, il Pd fa tantissima fatica a riconoscere e a investire su leadership femminili e così si ritrova guidato da un gruppo dirigente sostanzialmente maschile. La dirigenza del Pd è tutta maschile". Lo scrive Valeria Valente del Pd su HuffPost.

"Draghi dunque, diciamocelo chiaramente, non ha fatto altro che fotografare e prendere atto della situazione per come si mostrava", osserva. "Cosa possiamo fare dunque, a partire da ora e senza recriminare? (...) una corrente femminista nel nostro partito, una corrente che, nel rispetto pure del pluralismo interno che (e ci mancherebbe altro) anche le donne esprimono, scelga di anteporre a quel tipo di appartenenza quella di un pensiero e uno sguardo femministi".

"E’ una proposta, uno spunto di riflessione per tutte noi in vista anche degli appuntamenti dei prossimi giorni, a partire dalla Direzione richiesta e appositamente convocata. Credo che oggi sia arrivato il momento di osare e chissà che un episodio tanto serio e doloroso come quello accaduto non possa essere foriero di qualcosa di positivo e virtuoso. Voglio provare a credere che sia possibile".