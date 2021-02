Governo: Tajani, 'centrodestra unito e determinante'

Roma, 20 feb. (Adnkronos) - "Il centrodestra è ancora unito perché ci presenteremo insieme alle prossime elezioni amministrative, quando voteranno 14 milioni di italiani. Ora Fi e la Lega sono parte del governo, Fdi non ha voluto seguire la proposta di Berlusconi di dar vita a un governo di unità del Paese, ma ha promesso che voterà tutto ciò che servirà per difendere l’interesse italiano e degli italiani. Quindi rimane la coalizione di centrodestra con due forze che sono determinanti: dopo la divisione del M5S il centrodestra è determinante anche per far ben lavorare questo governo e noi di Fi faremo di tutto perché arrivino proposte concrete per migliorare il nostro Paese”. Lo ha sottolineato il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, ospite questa mattina di 'No stop news' su Rtl 102.5.