Covid: sindaco Codogno, 'sanitari e volontari più grande risorsa nella lotta contro virus'

Milano, 20 feb. (Adnkronos) - "In questo giorno l'Italia tutta si ferma per rendere omaggio a quegli uomini e a quelle donne che durante la pandemia sono stati definiti angeli e eroi. Mi unisco a tutta la Nazione per ringraziare i nostri medici, infermieri, volontari che nell'anno appena trascorso sono stati la nostra più grande risorsa nella lotta contro il virus e che con coraggio si sono sacrificati per il bene della comunità pagandone anche un caro prezzo". Lo afferma - sul suo profilo Facebook - il sindaco di Codogno Francesco Passerini a un anno esatto dal primo caso di coronavirus che ha trasformato il comune in provincia di Lodi nella Wuhan d'Italia.