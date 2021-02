Covid: sindaco Brescia, 'contagi aumentano, sollecitati più controlli'

Milano, 20 feb. (Adnkronos) - Il sindaco di Brescia, Emilio Del Bono, invita i cittadini a stare attenti nonostante la Lombardia sia rimasta zona gialla, perché i contagi sono in aumento. "Il numero dei positivi è in crescita e in provincia di Brescia certamente l’evidenza è maggiore anche, ma credo non solo, a seguito del numero alto dei tamponi effettuati. Il contagio non si è fermato, anzi si sta incrementando", spiega il sindaco su Facebook dopo che la provincia ha raggiunto in un giorno i 787 nuovi casi, al pari della provincia di Milano (785).

"Abbiamo ancora alcuni mesi difficili prima che l’auspicata vaccinazione di massa prenda il ritmo e la dimensione che tutti vorremmo. Purtroppo - continua - non possiamo abbassare l’attenzione e la guardia. Non possiamo non rispettare le regole basilari (mascherina e distanziamento minimo) e non possiamo accettare la mancanza di rispetto delle regole degli operatori".