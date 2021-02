Covid: Schifani, 'personale sanitario grande eccellenza d'Italia'

Roma, 20 feb. (Adnkronos) - “Se abbiamo evitato che il Covid avesse conseguenze addirittura peggiori di quelle che stiamo vivendo, è merito dei cittadini: di chi da un anno, con fatica e sofferenza, rispetta le regole e di chi, con enorme abnegazione e altrettante difficoltà, affronta in corsia, con il camice, il volto più nero della pandemia”. Così il senatore di Forza Italia e ex presidente del Senato, Renato Schifani.

“I medici, gli infermieri e tutto il personale sanitario che da mesi affronta la crisi pandemica, pagando un carissimo prezzo in termini di vite, si confermano una grande eccellenza dell’Italia. A loro -conclude l'esponente azzurro- va il più profondo ringraziamento per tutto ciò che hanno fatto e che continuano a fare per tutelare la salute dei cittadini”.