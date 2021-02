Milano, 20 feb. (Adnkronos) - Sono 4.104 le persone ricoverate negli ospedali della Lombardia e positive al coronavirus, in crescita nelle ultime 24 ore (3.733 ieri). In terapia intensiva i ricoverati sono 382, in aumento di 9 unità. Secondo Regione Lombardia, i guariti e i dimessi sono complessivamente 495.393.