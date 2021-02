Covid: ieri in Lombardia vaccinati quasi 5mila over 80

Milano, 20 feb. (Adnkronos) - Ieri sono stati 4.874 gli anziani che hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti-covid nell’ambito della fase “1 ter” dedicata agli over 80 in Lombardia, in aumento dai 3.800 circa di giovedì.

I vaccinati tra le altre categorie prioritarie, sempre nella giornata di ieri, sono stati 7.751, per un totale complessivo di somministrazioni in tutte le Ats lombarde di 12.625.

Sul fronte delle adesioni alla campagna, si è raggiunto quasi il 65% degli aventi diritto tra gli over 80, con adesioni a quota 454.081.