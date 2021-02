Covid: Casellati, 'camici bianchi nostra prima linea di difesa, esempio di un'Italia coraggiosa'

Palermo, 20 feb. (Adnkronos) - "Siete la nostra prima linea di difesa. L'esempio di un'Italia coraggiosa; che di fronte alle tante incognite e ai pericoli del virus si e' fatta carico di sacrifici incredibili: professionali e personali. Questa giornata e' dedicata a voi: alla vostra instancabile generosità". Lo ha detto la presidente della Senato Elisabetta Casellati in in video messaggio per la giornata dei Camici Bianchi, in corso a Palermo. Essa, aggiunge, "è "dedicata ai più di 300 camici bianchi che hanno dato tutto, persino la vita, per proteggere, soccorrere e curare. E' dedicata alle loro famiglie, a cui mando il mio commosso abbraccio. E' un anniversario solenne di riconoscenza e di consapevolezza. Un'esortazione affinché non manchino mai risorse e sostegno da parte delle Istituzioni. Perché possiate sempre lavorare al meglio e in sicurezza. Quella contro il Covid è una sfida ancora aperta. Una battaglia che abbiamo il dovere di mettervi in condizione di vincere con ogni strumento necessario: strutture, personale, vaccini. Altrimenti non riusciremo ad uscire da questo incubo. Altrimenti non riusciremo a restituire ai cittadini quella sicurezza sanitaria che e' indispensabile per far ripartire la nostra società".

"E per me, essere al vostro fianco, significa proprio questo - dice - Significa impegnarmi una volta di più, perché il Parlamento e il Governo diano risposte rapide e concrete alle vostre sempre più urgenti necessita'. Perché questo vuol dire onorare davvero il sacrificio di tanti vostri colleghi e metterci in condizione di tornare a guardare al domani con nuove speranze e rinnovata fiducia".