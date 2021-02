Covid: Calderoli, 'orgogliosi del nostro personale sanitario'

Roma, 20 feb. (Adnkronos) - "Grazie a tutti i medici, infermieri e operatori sanitari per l’incredibile lavoro quotidiano a cui si sono sottoposti, senza mai risparmiarsi, in questo anno terribile di pandemia. Una preghiera per i tanti che sono caduti per il Covid, che hanno perso la vita per curare gli altri, per curare ognuno di noi. Orgoglioso del nostro personale sanitario italiano. Grazie a ognuno di voi". Lo afferma il senatore della Lega Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato.