Covid: Bonetti, 'grazie a tutti operatori sanitari per loro abnegazione e sacrificio'

Roma, 20 feb. (Adnkronos) - "Oggi celebriamo la prima Giornata Nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato. È il giorno della gratitudine e della consapevolezza". Lo scrive la ministra Elena Bonetti su Fb.

"Per il ruolo della scienza nel benessere della nostra comunità e perché questo sapere ogni giorno si fa servizio nei volti di tanti nostri concittadini, donne e uomini che hanno scelto di prendersi cura della vita, la nostra vita. È un giorno per ringraziare di tanta abnegazione e per ricordare chi ci ha lasciato".

"La pandemia ci ha dolorosamente insegnato che le parole umanità, scienza, cura, ci sono necessarie per vivere. A tutti gli operatori sanitari e della cura il nostro grazie".