Conte "Derby da vincere per campanilismo e classifica"

APPIANO GENTILE (ITALPRESS) - "E' un derby diverso rispetto al recente passato. Sono due squadre quasi appaiate in testa alla classifica ed è una bella soddisfazione per Milano avere questo tipo di partite, con questa posta in palio. Un derby lo devi vincere, per un discorso di campanilismo e per una questione di classifica". Antonio Conte sa bene l'importanza della sfida di domani, con l'Inter che si presenta fresca di primato dopo il sorpasso ai rossoneri proprio nello scorso turno di campionato. "Più sereni col primo posto? Bisogna sempre lavorare col giusto entusiasmo, col giusto sforzo, con la giusta determinazione - replica Conte - Quando hai una classifica che ti sorride devi essere ancora più carico, avere ancora più entusiasmo, più voglia di continuare così a fare bene". L'allenatore salentino esclude però che una vittoria possa consentire all'Inter di dare una prima spallata al campionato. "Mancano 16 partite. In tanti si chiedevano, prima delle nostre partite con Fiorentina e Lazio e col Milan che aveva Crotone e Spezia, a quanti punti di distacco saremmo arrivati al derby. È un campionato talmente difficile da pronosticare che ogni domenica cambia la situazione". La minaccia principale si chiama Zlatan Ibrahimovic e l'unico modo di fermarlo è "lavorando di squadra e riducendo gli errori. È un giocatore forte, che sta dando tantissimo al Milan. Ci ha fatto gol nelle partite precedenti, non è detto che ci riesca anche questa volta. Ma a noi interessa fare risultato, cercare di fare del nostro meglio e vincere il derby. È una partita importante contro una squadra forte che sta facendo bene, che sta meritando quello che dice la classifica e bisognerà fare una grande gara".(ITALPRESS). glb/gm/red 20-Feb-21 15:19