Calcio: Salvini, 'Bellugi perbene e grande combattente, non verrà dimenticato'

Roma, 20 feb. (Adnkronos) - "Alla vigilia del derby se ne è andato Mauro Bellugi, ex difensore dell’Inter e della Nazionale, persona perbene e grande combattente: pochi mesi fa aveva subito l’amputazione delle gambe per le conseguenze del covid e ne aveva parlato con dignità e coraggio. Una preghiera e un abbraccio affettuoso alla famiglia e agli amici: al di là del tifo, Milano e l’Italia non lo dimenticheranno". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.