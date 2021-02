Roma, 19 feb (Adnkronos) - E' convocata in modalità webinar su piattaforma digitale l‘assemblea nazionale del Partito Democratico per i giorni 13 e 14 marzo. Lo rende noto l'Ufficio stampa del Pd.

L'ordine del giorno prevede: 1) Con il Governo Draghi per ridare fiducia e speranza all’Italia. L’ iniziativa del Partito Democratico in Parlamento e nel Paese in questa nuova fase politica; 2) varie ed eventuali.