Pagamenti digitali: in crescita il numero di merchant che offrono MyBank

MyBank, la soluzione di pagamento immediato tramite l’online banking, chiude il 2020 registrando una crescita dei merchant attivi pari al 12% e confermandosi come metodo di pagamento alternativo adatto alle esigenze di tutti i settori merceologici.

A dicembre 2020, il numero delle aziende che transano oltre un milione di euro con MyBank è aumentato del 46% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Parallelamente, l’incremento dei merchant con un transato superiore ai €100.000 è stato pari al 20% e quello delle piccole aziende che transano ogni mese oltre €1.000 ha registrato un +21%.

I dati in costante crescita attestano un trend positivo, anche in considerazione di un anno estremamente complesso, in cui l’incertezza e le difficoltà legate alla pandemia hanno profondamente trasformato le dinamiche del mercato.

L’utilizzo di MyBank si consolida inoltre in un numero sempre più ampio di settori

Dall’automotive alla pubblica amministrazione, dal petrolifero all’energy & utilities, dalle telecomunicazioni all’assicurativo, dal farmaceutico all’arredamento, e numerosi altri ancora– sottolineando ulteriormente l’inclusività e la versatilità di tale soluzione di pagamento alternativa.

“In un quadro di profonda difficoltà come quello che abbiamo vissuto nel 2020, il risultato resiliente di MyBank ci spinge a perseguire ulteriormente la nostra strategia che, da sempre, affianca la sicurezza della transazione e la protezione dei dati degli utenti ad uno sguardo particolarmente attento alle reali esigenze di aziende, consumatori ed enti della pubblica amministrazione con l’obiettivo di semplificarne le operazioni quotidiane” ha dichiarato Giorgio Ferrero, CEO di Preta, la società che detiene e gestisce MyBank. “Il 2020 ha dimostrato quanto il canale online non sia più una semplice opzione, ma una vera e propria necessità. Ecco perché la nostra soluzione di pagamento, nel proporre innovazione di processo, ha l’ambizione di avvicinare al digitale un pubblico sempre più ampio e di rendere le aziende di qualsiasi dimensione e settore merceologico capaci di rispondere efficacemente alle esigenze dei propri clienti, sia nel B2B, nel B2C, nel G2B e nel G2C.”

MyBank è la prima soluzione di pagamento alternativa, complementare alle carte, che consente di pagare, di fare acquisti online su siti e-commerce e di effettuare versamenti alla pubblica amministrazione in modo semplice e sicuro, con bonifico immediato dal proprio conto corrente. La soluzione rientra nella categoria dei cosiddetti OBeP, ovvero strumenti di pagamento basati su online banking, che il recente “World Payments Report 2020”1 di Capgemini ha rivelato essere il metodo di pagamento preferito a livello globale per il 68% degli utenti intervistati durante la crisi sanitaria.

Oggi MyBank lavora con un ampio network di banche aderenti ed è integrata in un numero crescente di Payment Gateway internazionali: tra questi i popolari PayPal, HiPay, Safecharge e Mollie. Le aziende che mettono a disposizione dei loro clienti nel B2B e B2C il pagamento MyBank, hanno quindi una vasta scelta di opzioni ed offerte tra cui scegliere per servire gli oltre 40 milioni di potenziali clienti in Europa.