Meeting Rimini: Mattarella nomina Emilia Guarnieri Grande Ufficiale Repubblica

Roma, 19 feb. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito a Emilia Guarnieri, che è stata tra i fondatori e poi per 27 anni presidente del Meeting di Rimini, l’onorificenza di Grande Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica italiana. A darne notizia una nota dell'organizzazione della stessa manifestazione, dove si ricorda che già nel 2003 a Guarnieri era stata conferita, dall’allora Presidente Carlo Azeglio Ciampi, l’onorificenza di Commendatore.

"Ho accolto con stupore e gratitudine la notizia che il presidente Mattarella mi ha conferito l’onorificenza di Grande Ufficiale -sottolinea Guarnieri- Si tratta di un riconoscimento che, attraverso la mia persona, premia il Meeting! E questo mi fa immensamente piacere! Ma che una presenza come il Meeting venga riconosciuta come un valore per tutti non è scontato. E tale consapevolezza aumenta la gratitudine verso il Presidente.

"Sono grato al Presidente della Repubblica -sottolinea il presidente del Meeting, Bernhard Scholz- che abbia voluto riconoscere con questa altissima onorificenza il grande merito di Emilia Guarnieri di aver sempre guidato il Meeting di Rimini con un profondo orientamento al bene del Paese e al bene dell’Europa, promuovendo con passione e instancabile dedizione una cultura del dialogo basato su autenticità umana e apertura reciproca".