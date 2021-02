Roma, 19 feb (Adnkronos) - "Leggo che Italia viva si scioglie, sbagliato. Anzi, siamo più forti di prima e saremo il motore e la casa dei riformisti, un progetto ampio al servizio del Paese. E grazie a tutti quelli che anche in queste ore ci contattano per dare una mano!”. Lo scrive in un post su Facebook il presidente di Italia Viva Ettore Rosato.