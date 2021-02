Governo: donne e Sud in quota sottosegretari, verso Cdm lunedì/Adnkronos (3)

(Adnkronos) - Sul fronte del centrodestra, nella lista proposta dalla Lega dovrebbe essere sempre favorita Giulia Bongiorno per un posto a largo Arenula, al fianco di Marta Cartabia, mentre Stefano Candiani o Nicola Molteni correrebbero per il Viminale, Luca Coletto con Roberto Speranza alla Salute. Lucia Borgonzoni sarebbe pronta, invece, a ritornare al Collegio Romano con il dem Dario Franceschini. Si parla di Edoardo Rixi al Mit, come sottosegretario del ministro 'tecnico' Giovannini. Continuano a circolare i rumors su Massimiliano Romeo, capogruppo al Senato, in corsa ai Rapporti con il Parlamento, con il riconfermato ministro pentastellato Federico D'Incà. In questo caso, Gian Marco Centinaio andrebbe a fare il capogruppo a palazzo Madama.

Secondo le ultime indiscrezioni, la rosa dei desiderata di Silvio Berlusconi riguarderebbe sempre 5 senatori, compreso il rappresentante dell'Udc, e non più 2 ma 3 deputati, perché si sarebbe liberata un'altra casella dopo il notevole ridimensionamento in Parlamento deli grillini causa l'espulsione di vari dissidenti. In lizza per un posto di sottogoverno per Forza Italia ci sarebbero, tra gli altri, i senatori Francesco Battistoni, fedelissimo di Antonio Tajani (Agricoltura), Gilberto Pichetto Fratin (in pole per un ruolo 'economico' vista l'esperienza maturata nelle commissioni Finanze, Lavoro-Politiche sociali e Sviluppo economico di palazzo Madama) e Dario Damiani, vicecoordinatore regionale in Puglia. Come quote rosa si fanno i nomi delle senatrici Gabriella Giammanco e Alessandra Gallone.

Tra i deputati papabili, il portavoce unico dei gruppi parlamentari, Giorgio Mulè, il responsabile Sanità del partito Andrea Mandelli, il responsabile Giustizia Francesco Sisto, uno dei fedelissimi di Arcore ed esperto di politica estere, Valentino Valentini, Matteo Perego di Cremnago. Per i centristi, al Senato nel gruppo di Fi, sarebbero in corsa Paola Binetti e Antonio Saccone. Continua poi a girare il nome per il Viminale di una outsider come Marianna Li Calzi, già sottosegretario all'Interno con Berlusconi nel '94 prima di passare nel centrosinistra e fare il sottosegretario alla Giustizia con D'Alema e Amato.