Giustizia: Bazoli (Pd), 'bene incontro con Cartabia, cercare soluzioni condivise'

Roma, 19 feb. (Adnkronos) - "L'incontro informale dei capigruppo di maggioranza con la ministra Cartabia è stato molto positivo. Per conto del Pd ho manifestato apprezzamento per l'approccio e il metodo, volti alla più larga condivisione dei percorsi su cui fare incamminare le riforme. E ho condiviso la proposta formulata, e contenuta in un ordine del giorno, che ricalca quanto abbiamo più volte suggerito per la nuova fase politica: affrontare nodi delicati e difficili come quelli della prescrizione dentro il campo più largo della riforma del processo penale, per trovare soluzioni condivise che tengano insieme i principi di rango costituzionale della ragionevole durata, delle garanzie dell'imputato, dei diritti della persona offesa". Lo afferma Alfredo Bazoli, capogruppo del Pd in commissione Giustizia della Camera.

"Abbiamo suggerito alla ministra -aggiunge- di non sprecare il lavoro fatto in commissione sul disegno di legge di riforma del processo penale già incardinato da mesi, ed anzi di partire da lì per individuare le soluzioni tecniche sulle quali lavorare. Siamo convinti che con questo metodo e con questo spirito potremo raggiungere gli obiettivi di riforma attesi dal Paese”.