Gb: a gennaio 2021 deficit pubblico record a 18,4 mld sterline

Londra, 19 feb. - (Adnkronos) - A gennaio il crollo degli incassi per Iva, causa lockdown, ha spinto in rosso - per la prima volta negli ultimi 10 anni - i conti pubblici nel Regno Unito con un deficit mensile di 18,4 miliardi di sterline (21,2 miliardi di euro), frutto di entrate per 63,2 miliardi e uscite per 81,9 miliardi. Nello stesso mese del 2020 i conti pubblici avevano registrato un avanzo di circa 10 miliardi. Da aprile 2020 (inizio dell'anno fiscale nel Regno Unito) a gennaio, il debito pubblico - escluso il sostegno alle banche - è salito di 270,6 miliardi di sterline, il disavanzo più alto dall'inizio delle registrazioni nel 1993: includendo il sostegno alle banche, il rosso è stato di 316,4 miliardi di sterline per raggiungere quota 2.114,6 miliardi di sterline alla fine di gennaio, un livello pari al 97,9 per cento del prodotto interno lordo.