Londra, 19 feb. (Adnkronos) - Il mondo deve "procedere insieme" per far arrivare a tutti i vaccini. E' l'appello rivolto dal premier britannico Boris Johnson ai suoi colleghi del G7 riuniti in videoconferenza per il primo incontro sotto la presidenza del Regno Unito. Le principali potenze mondiali devono "far sì che il mondo intero sia vaccinato" e assicurare che tutti i Paesi "procedano insieme".