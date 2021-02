Covid: Codogno un anno dopo - Painini (Confesercenti), 'commercio era già in difficoltà' (2)

(Adnkronos) - Al governo, continua Painini, “abbiamo chiesto il superamento dei codici Ateco e di non utilizzare più come modello un lockdown come quello di aprile”. Inoltre l’associazione ha chiesto “una serie di agevolazioni, dalla defiscalizzazione del costo del lavoro all’abbattimento delle imposte, per permettere alle imprese di riprendersi”.

La situazione, conclude il presidente di Confesercenti Milano, Monza Brianza, Lodi e Pavia, “è molto pesante. E con la fine della cassa integrazione ci aspettiamo uno scenario apocalittico”.