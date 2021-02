Aspi: rafforza presidi e assistenza ai caselli per sciopero del 22

Roma, 19 feb. (Adnkronos) - In vista dello sciopero nazionale di quattro ore indetto per lunedì 22 febbraio da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl Viabilità e Logistica per gli addetti autostradali (nelle fasce 2.00-6.00, 10.00-14.00, 18.00-22.00), Autostrade per l’Italia ha attivato una serie di misure per assistere gli automobilisti. Per la giornata, si legge in una nota, sono comunque attesi flussi di veicoli ridotti rispetto alla media del periodo, per via delle disposizioni restrittive anti Covid in merito agli spostamenti.

Le misure per gestire la viabilità autostradale consistono: nel garantire il pronto intervento e assistenza a chi viaggia. Presso le stazioni interessate dai principali flussi di traffico sarà garantita la disponibilità di personale dedicato sia ai servizi di viabilità che al monitoraggio e alla gestione degli impianti; nella gestione dei flussi di traffico in uscita dai caselli interessati dallo sciopero. Il personale di viabilità monitorerà in tempo reale l’andamento della viabilità, al fine di limitare i disagi; nella garanzia di informazioni costantemente aggiornate a chi viaggia.

Il servizio di infoviabilità sarà fornito tramite tutti i canali di comunicazione disponibili (call center viabilità al numero 840.04.21.21; notiziari radio su Rtl 102,5 e Isoradio, l’app My Way e il sito www.autostrade.it) e includerà specifici aggiornamenti sulla situazione del traffico presso le principali stazioni.