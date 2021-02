Andrea Ciuti entra nel Management Team di Philip Morris Italia

Philip Morris Italia ha annunciato oggi l’ingresso di Andrea Ciuti nel Management Team dell’azienda. Dopo una lunga esperienza all’estero, Ciuti farà ritorno a Roma per ricoprire il ruolo di Head of Consumer Experience.

Da oltre 17 anni in Philip Morris International, Andrea Ciuti ha messo a disposizione la propria esperienza in ambito commerciale in Italia e successivamente in Svizzera, Austria, Algeria e Serbia. Entrato in azienda nel 2003 come Sales Trainee a Roma, ha poi ricoperto il ruolo di Manager Marketing Europe, Head of Marketing and Commercial Strategy Austria e Director Sales and Marketing Algeria. Dal febbraio 2019 si trova in Serbia, dove ha ricoperto il ruolo di Sales and Marketing Director per l’area South East Europe.

La nomina di Andrea Ciuti come Head of Consumer Experience risponde alla decisione della società di orientare tutta l’organizzazione all’attenzione al consumatore, supportando i fumatori adulti nel passaggio a prodotti senza combustione. La lunga esperienza di Ciuti in ambiti internazionali sarà fondamentale per rafforzare la visione di Philip Morris Italia e per accelerare la trasformazione dell’azienda verso un futuro senza fumo.