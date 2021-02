Scuola: Bianchi, 'dobbiamo uscire da gabbie novecento'

Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "Dobbiamo uscire dalle gabbie del novecento" puntando ad una scuola "più aperta, capace di dialogare maggiormente e di avere un rapporto di continuità con il territorio". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi intervenendo al convegno online 'Una proposta per l’organizzazione futura della scuola, della mobilità e degli orari delle città' ed ha aggiunto: "I trasporti sono anche questo, non solo un atto dovuto ed un accessorio. Ma un pezzo fondamentale della vita collettiva".

"Ragioniamo e ragionate sull'emergenza, ma andiamo oltre l'emergenza. Bisogna organizzare le cose e l'organizzazione delle cose parte dalla capacità di comprenderle nel loro insieme". Un compito per il quale "istituzioni ed organizzazioni devono studiare moltissimo in questo periodo per indire un pezzo strutturato e strutturante del nostro ministero".