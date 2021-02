Roma, 18 feb. (Adnkronos) - Per il mese di febbraio 2021, stando ai dati del 'modello dinamico' e in base alle informazioni al momento disponibili, l'Unem stima volumi "complessivamente ancora in calo, attorno al 19% rispetto allo stesso mese del 2020". Lo rende noto l'Unem in un comunicato.