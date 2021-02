Roma, 18 feb. (Adnkronos) - Il Pd litigioso? "C'è una brutta tendenza in una parte della classe politica, in particolare del centrosinistra, di parlarsi attraverso giornali e non di persona o per telefono. Questo non avvantaggia chi combatte per vincere". Lo dice il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a 'Oggi è un altro giorno' su rai1.