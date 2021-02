Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "Il M5S secondo me si riprenderà, i valori, come quello dell'ambiente sono rimasti gli stessi. Certo, l'appoggio a Draghi ha avuto un costo molto alto e peserà. Dopodiché, noi in 3 anni abbiamo fatto moltissimo: forse non abbiamo aperto la scatoletta di tonno, ma l'abbiamo spaccata sì". Così Rocco Casalino, ospite de L'Intervista di Maria Latella su Skytg24.