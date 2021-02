Governo: Madia, 'bene Draghi, patto sul lavoro per evitare dramma sociale'

Roma, 18 feb. (Adnkronos) - “Questa crisi economica è già diventata una drammatica crisi sociale. Sentiamo l’urgenza e il dovere di tutelare chi non è stato tutelato e chi, anche se tutelato, vive nell’incertezza: lavoratori che non sanno se il blocco dei licenziamenti finirà e quando e imprenditori che non sanno come organizzarsi per ripartire. È necessario arrivare a un patto sociale tra sindacati datoriali e governo per evitare, in modo condiviso, il dramma sociale”. Lo ha dichiarato la deputata dem Marianna Madia, responsabile nazionale Pd per l’Innovazione, nel corso dell’intervento per la fiducia alla Camera al governo Draghi.

“La transizione digitale ha bisogno di investimenti più robusti. La tecnologia non è neutrale e deve portare più uguaglianza oltre che più opportunità. Sono sfide, quelle di Gaia X o del riequilibrio dei rapporti di forza con le big del tech, da portare avanti in Europa con un governo forte e pienamente consapevole. Inoltre, a livello nazionale, occorre vincere le resistenze fra le amministrazioni per attuare la parte di riforma della Pubblica Amministrazione sull’interoperabilità tra le banche dati delle amministrazioni, il cui quadro normativo esiste gia’”, ha concluso.