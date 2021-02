Governo: Fornaro, 'questo è il tempo di governare, noi ci saremo con nostre idee'

Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "Vogliamo dare il nostro contributo costruttivo e leale" per "ricostruire partendo dalle fondamenta della Costituzione". Lo ha affermato il capogruppo di Leu alla Camera, Federico Fornaro, annunciando la fiducia all'esecutivo guidato da Mario Draghi.

"Questo governo -ha aggiunto- deve provare a ricostruire un tessuto sociale attraverso la ricerca della coesione sociale. Avremo di fronte mesi difficili, non sarà facile coniugare progetti, storie, culture, idee diverse. C'è un tempo per la propaganda e per governare, questo è il tempo di governare, per provare a dare risposte ai nostri cittadini. Noi -ha concluso Fornaro- ci saremo con le nostre convinzioni e le nostre idee e con spirito collaborativo".