Governo: Casalino, 'comunicazione Draghi naturale ma manca di empatia'

Roma, 18 feb(Adnkronos) - Mario Draghi "è rimasto nel suo stile, molto naturale, non studiato. Mi è piaciuto che ha toccato in modo molto importante il tema ambiente, che sarà 'il tema' dei prossimi anni. Se devo essere sincero, sto attento nell'uso delle parole, ma manca di empatia, almeno secondo me". E il suo linguaggio "sembra diretto a una platea medio-alta, direi quasi d'elite". Così Rocco Casalino, ospite de L'Intervista di Maria Latella su Skytg24.