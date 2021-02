Roma, 18 feb (Adnkronos) - Un intergruppo di centro in Parlamento con Azione, Italia viva e Forza Italia? "No, io non penso che la politica si faccia così". Lo ha detto Carlo Calenda su La7. "Credo che Forza Italia sia in declino di classe dirigente, proposte e capacità di analisi e non condivido il modo di fare politica di Renzi", ha spiegato il leader di Azione.