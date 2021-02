Draghi: 'sostenere internazionalizzazione pmi e più credito imposta'

Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "Occorre sostenere l'internazionalizzazione, potenziare il credito di imposta per investimenti, ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno e anche la consulenza per la quotazione delle Pmi. Inoltre occorre estendere a queste e rendere fruibile il piano nazionale di transizione 4.0 per favorire e accompagnare le Pmi nella transizione tecnologica". Lo dice il premier Mario Draghi, nel corso della replica in Aula alla Camera, per quanto riguarda poi la ripresa e il sostegno alle Pmi. Si tratta, spiega il presidente del Consiglio, di un programma di "medio periodo" che "incrocia internazionalizzazione, accesso al capitale, investimenti per rafforzare la nostra manifattura per renderla più competitiva".