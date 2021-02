Milano, 18 feb. (Adnkronos) - In Lombardia ci sono stati nelle ultime 24 ore 29 nuovi ingressi in terapia intensiva e il saldo tra le uscite e gli ingressi di nuovi pazienti è positivo (+5) con 368 posti occupati. I ricoveri negli altri reparti scendono di 24 unità, per un totale di 3.716 pazienti Covid. I guariti e i dimessi sono stati 1.205.