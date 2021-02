Coronavirus, i nuovi contagi sono 13.762 con oltre 288mila tamponi. Morte 347 persone

Sono 13.762 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 18 febbraio, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 347 morti che portano il totale a 94.887 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia di covid-19. Sono 288.458 i tamponi eseguiti in 24 ore tra molecolari e antigenici che hanno fatto rilevare un tasso di positività pari a 4,7%. In leggera salita i ricoveri gravi: in terapia intensiva si registrano due pazienti in più (ieri -15) con 177 ingressi del giorno, per un totale di 2.045, mentre i ricoveri ordinari sono 311 in meno (ieri -189) per un totale di 17.963. Lo riporta Adnkronos.