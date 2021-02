Vela: Prada Cup, Cor36 'si torni in regata al più presto con normative anti covid'

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - Il Challenger of Record dell’America’s Cup 36 (Cor 36), organizzatore della Prada Cup, ha avanzato da tempo la richiesta all’America’s Cup Events (Ace) di inoltrare al governo neozelandese, ove necessario, "una richiesta di esenzione per continuare il programma delle regate della finale della Prada Cup conformemente al calendario, anche in caso di allerta Covid-19 di livello 2 o 3, al fine di rispettare le legittime aspettative dei concorrenti, del pubblico internazionale e delle televisioni di tutto il mondo che hanno pianificato i loro palinsesti". Nella sfida finale della Prada Cup Luna Rossa è attualmente in vantaggio contro Ineos Team Uk per 4-0 dopo le prime quattro regate.

"Sfortunatamente questo non è successo, nonostante un protocollo e una procedura siano stati previsti da mesi per essere pronti a far fronte a una tale evenienza. Questa mattina, invece, Cor 36 è stato informato da Ace che sono in corso discussioni con le Autorità per esplorare opzioni diverse, compreso il posticipo delle regate al 26 febbraio", spiega Cor36. "Questa iniziativa è in totale inosservanza del regolamento e delle condizioni di regata, che definiscono senza possibilità di proroga il 24 di febbraio come ultimo giorno possibile della Prada Cup. Cor 36 si sta adoperando per assicurare la ripresa della Prada Cup già dal 19 febbraio nel rispetto della salute pubblica e dei protocolli imposti dal Governo neozelandese, ed ha anche offerto il pieno supporto ad Ace e alle Autorità locali per l’applicazione del protocollo indicato dal AC36 Event Covid19 Management On Land and On Water Plans per l’allerta Covid-19 di livello 3".