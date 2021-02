Vela: Luna Rossa, 'sorpresi da dichiarazioni Ace e Ineos, pronti a regatare il 19 febbraio'

Auckland, 17 feb. (Adnkronos) - Il team Luna Rossa Prada Pirelli è "sorpreso dalle dichiarazioni stampa di America’s Cup Event (Ace) e da quella di Ineos Team Uk. Fin dal primo giorno delle attività dei team in Nuova Zelanda, sono stati messi in atto protocolli insieme ad Ace e agli enti governativi, al fine di garantire ai team ed agli organizzatori di lavorare ai diversi livelli di allerta Covid-19 per continuare la preparazione e per svolgere le regate nell’eventualità di poterle fare a porte chiuse, come avviene per Formula1, Australian Open ed altri eventi, con la priorità di rispettare la salute delle persone coinvolte". Questa la posizione di Luna Rossa Prada Pirelli sulla ripresa delle regate della Prada Cup in Nuova Zelanda.

"Il Challenger of Record ha confermato che si può regatare in condizione di totale sicurezza ed ha anche offerto il pieno supporto ad Ace e alle Autorità locali per l’applicazione del protocollo indicato dal Ac36 Event Covid-19 Management On Land and On Water Plans per l’allerta Covid-19. Non si vedono ragioni per cui i team siano autorizzati ad allenarsi durante questo livello di allerta ma le regate non potrebbero aver luogo, seppur a “porte chiuse” secondo lo stesso protocollo", ha aggiunto il team italiano.

"Luna Rossa Prada Pirelli è pronta a regatare contro Ineos Team Uk venerdì 19 febbraio, conformemente al programma della Finale della Prada Cup che dovrà concludersi entro e non oltre il 24 febbraio. A maggior ragione ora che il governo ha preso la decisione di abbassare il livello di allerta Covid da 3 a 2, consentendo lo svolgimento delle regate nel rispetto della sicurezza di tutti", ha concluso Luna Rossa.