The European House – Ambrosetti e Openjobmetis lanciano Tech4Future

La tecnologia applicata al mondo delle Risorse Umane e ai servizi alla persona ha subìto un’accelerazione nel corso degli ultimi anni e sono sempre più numerosi i progetti imprenditoriali che sfruttano le molteplici opportunità che i dati e il modello delle piattaforme digitali sono in grado di abilitare.

In questa nuova fase di effervescenza, Openjobmetis, Agenzia per il Lavoro tra i leader nella ricerca, selezione, somministrazione, ricollocazione e formazione del personale, e The European House – Ambrosetti, gruppo professionale specializzato nel supportare le aziende nella definizione ed implementazione di strategie di innovazione, lanciano Tech4Future – HR & Family Care Club, un club unico nel suo genere in Italia, che mira a raccogliere i vertici di startup e scaleup innovative attive negli ambiti HR, Family Care e Dati e Intelligenza Artificiale applicati ai due settori.

Processo di selezione delle Risorse Umane, attrazione, gestione e retention del talento, e ancora, percorsi di sviluppo di carriera, valutazione e certificazione delle competenze: questi gli ambiti di scouting HR in termini di innovazione ed eccellenza.

Il mondo dei servizi alla persona e dell’home caring, in particolare, individuano invece un ambito di grande attualità e interesse per Openjobmetis che annovera Family Care tra le sue controllate: si tratta di un’Agenzia per il Lavoro specializzata nell’assistenza familiare che vuole divenire un punto di riferimento in un Paese, quale il nostro, primo in Europa per invecchiamento demografico.

L’obiettivo è quello di creare una community che includa fino a 25 Vertici di startup e scaleup, selezionati attraverso una Call for CEO & Founder attiva dal 15 febbraio al 15 marzo 2021; per candidarsi è sufficiente compilare il form di iscrizione al sito www.tech4future.ambrosetti.eu.

“Tech4Future vuole posizionarsi come il punto di riferimento in Italia per la crescita e lo sviluppo di una nuova generazione di CEO e Founder di aziende in fase di startup e scaleup. Questa iniziativa, in particolare, si rivolge a CEO e Founder di aziende attive nei settori dell’HR e del Family Care con una forte impronta tecnologica e innovativa. In un contesto altamente competitivo e segnato dal continuo cambiamento, lo sviluppo delle competenze risulta quanto mai prioritario per aiutare la crescita delle aziende di domani, anche in uno spirito di servizio verso un Paese, quale l’Italia, in cui spesso manca una visione di futuro e uno sguardo alle frontiere dell’innovazione. Come The European House – Ambrosetti, da sempre riteniamo centrale lo sviluppo della leadership come motore per la crescita del Paese e per questo consideriamo questa iniziativa strategica e ad alto potenziale per perseguire queste finalità.” – ha dichiarato Valerio De Molli, Managing Partner e CEO di The European House – Ambrosetti.

Ai CEO e Founder selezionati verrà assegnata una borsa di partecipazione del valore di €7.500 coperta da Openjobmetis che comprende un percorso di attività che si svilupperà dal 12 aprile al 31 dicembre 2021 e prevede:

Incontri bimestrali di approfondimento di tematiche economiche, sociali, tecnologiche, o di gestione aziendale che possano supportare i CEO e Founder nel loro percorso di crescita individuale e aziendale. Gli incontri saranno tenuti da importanti personalità con una seniority maturata in ruoli manageriali e prevedono un’ampia possibilità di confronto fra i partecipanti.

Opportunità di networking con esperti e key stakeholder del settore Risorse Umane e Family Care e del campo dell’innovazione e della tecnologia.

Attività di Mentorship volta a supportare i CEO e Founder nelle loro necessità legate alla crescita dell’azienda.

Sperimentazioni nella forma di Design Sprint o Hackathon, in cui le startup e scaleup siano coinvolte su problemi/opportunità concreti e possano così testare il proprio modello di business utilizzando dati reali.

Pitch day in cui ciascun CEO e Founder potrà presentare l’avanzamento della propria attività, attivando una discussione per partnership commerciali o per investimenti.

Il percorso sarà supportato e indirizzato da un Comitato Guida composto da:

Paolo Borzatta, Member of the Board di The European House – Ambrosetti.

Valerio De Molli, CEO & Managing Partner di The European House – Ambrosetti.

Angela Paparone, Direttore Risorse Umane di Microsoft Italia.

Rosario Rasizza, Cofounder e CEO di Openjobmetis.

“Con questo nuovo progetto, realizzato con la preziosa ed esperta collaborazione di The European House – Ambrosetti, intendiamo potenziare la nostra capacità di intercettare eccellenza all’interno di due dei nostri più importanti contesti di sviluppo: le Risorse Umane e il mondo del caring a beneficio delle famiglie per lo sviluppo di un nuovo concetto di domiciliarità nelle cure – spiega Rosario Rasizza, Amministratore Delegato di Openjobmetis SpA: cerchiamo innovazione, coraggio, best practice e coltiviamo i valori del confronto, della sperimentazione e del brain storming.”