Social: Codacons denuncia Tik Tok per truffa aggravata** (2)

(Adnkronos) - "I rimedi adottati dalla società in attuazione del Provvedimento del Garante - prosegue l'esposto - non sono affatto finalizzati ad una controllabilità certa e sicura del minore che si iscrive o accede sulla piattaforma, in quanto appaiono – proprio come le precedenti procedure - solamente formali e non effettive, né tantomeno efficaci. Ad oggi l'unico rimedio visibile e fruibile per gli utenti ed adottato da Tik Tok per assolvere all'obbligo di utilizzare un sistema di accertamento dell'età anagrafica dell'utente è quello della richiesta iniziale di inserimento dell'età anagrafica: chiunque, persino un bimbo di sei anni potrebbe mettere una data diversa dalla sua per accedervi".

L'operato di Tik Tok, argomenta il movimento dei consumatori, "di fatto sembra configurarsi come una sorta di truffa penalmente rilevante ex art. 640 cp che di fatto si viene a configurare mediante una gravissima elusione di un ben preciso ordine dell'Autorità. Non solo: è evidente l'intento di Tiktok di continuare ad operare nel mercato dei minori senza adoperarsi in maniera chiara per impedire l'accesso a chi per legge non può accedervi, ma soprattutto mira ad imputare ogni responsabilità all'utente specie minorenne, in palese elusione dell'Ordine dell'Autorità ed in contrasto con la legge che tutela i minori proprio avverso condotte come queste".

Per tale motivo il Codacons ha chiesto al Garante della Privacy e all’Antitrust di disporre il sequestro e l’oscuramento del social network, "elevando una maxi-sanzione nei confronti della società per il mancato rispetto delle disposizioni dell’Autorità, e valutando se inoltrare gli atti alla Procura della Repubblica per le valutazioni penali del caso".