Scuola: Draghi, 'tornare in sicurezza ma recuperare lezioni in presenza'/Adnkronos

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "Il ritorno a scuola deve avvenire in sicurezza", ma occorre recuperare le lezioni in presenza perse lo scorso anno, intervenendo nella rimodulazione delle fasce orarie e del calendario scolastico. Alla scuola il presidente del Consiglio, Mario Draghi, dedica uno dei primi punti delle sue dichiarazioni programmatiche al Senato.

"Non solo -afferma il premier- dobbiamo tornare rapidamente a un orario scolastico normale, anche distribuendolo su diverse fasce orarie, ma dobbiamo fare il possibile, con le modalità più adatte, per recuperare le ore di didattica in presenza perse lo scorso anno, soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno in cui la didattica a distanza ha incontrato maggiori difficoltà". Un'esperienza, quella della dad, della quale occorre sviluppare le potenzialità, "con l’impiego di strumenti digitali che potranno essere utilizzati nella didattica in presenza".

"Occorre -spiega poi il presidente del Consiglio- rivedere il disegno del percorso scolastico annuale. Allineare il calendario scolastico alle esigenze derivanti dall’esperienza vissuta dall’inizio della pandemia. Il ritorno a scuola deve avvenire in sicurezza".