Poste: in 2020 210 mln pacchi (+42%), crescita compensa calo corrispondenza

Roma, 17 feb. - (Adnkronos) - Nel 2020 Poste ha recapitato in totale 210 milioni di pacchi (+41,7% rispetto al 2019), di cui 74 milioni consegnati dai Postini (+44%) e a dicembre è stata raggiunta una media record di 1,3 milioni di pacchi consegnati al giorno, per tutto il mese, con una quota solida di spedizioni provenienti dai mercati internazionali. Lo sottolinea Poste Italiane nel presentare i risultati del quarto trimestre e dell'intero 2020; per i pacchi - spiega - si tratta di "volumi più che raddoppiati dal 2016".

Nel quarto trimestre i ricavi del settore Corrispondenza, Pacchi e Distribuzione sono aumentati dell'1,4% su base annua a 950 milioni (3,2 miliardi nel 2020, in riduzione dell’8,3% rispetto all’esercizio 2019), con la crescita dei ricavi da pacchi - aumentati del 56% a 395 milioni e 1,16 mld nell'intero anno - che per la prima volta compensa totalmente il calo della corrispondenza. I ricavi infragruppo da distribuzione sono cresciuti del 2,8% su base annua a 1,3 miliardi (4,6 miliardi nel 2020, -1,9% sul 2019), grazie alla ripresa delle attività commerciali su tutta la rete.