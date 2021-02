Mail Boxes Etc. partecipa all’iniziativa Solidarietà Digitale

Nell’ambito di un impianto strategico volto a potenziare ed innovare le modalità e i processi di gestione dell’e-commerce attraverso soluzioni tecnologiche e logistiche, Mail Boxes Etc. (MBE) partecipa all’iniziativa Solidarietà Digitale – Vicini e Connessi.

Solidarietà Digitale è un’iniziativa del Ministero per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, coordinata dal Dipartimento per la Trasformazione digitale con il supporto tecnico dell’Agenzia per l’Italia digitale.

All’interno di tale iniziativa il progetto denominato Vicini e Connessi ha l’obiettivo di aiutare le imprese, in special modo le piccole attività e le botteghe artigiane finora legate a modalità tradizionali di vendita, a vendere anche online grazie a strumenti gratuiti messi a disposizione da vari operatori, sfruttando così nuove opportunità commerciali.

Mail Boxes Etc., società specializzata in soluzioni di spedizione, logistica, stampa e marketing per piccole e medie imprese e clienti privati, tramite i suoi Centri Servizi MBE presenti in tutta Italia, mette a disposizione degli imprenditori il plugin MBE e-LINK per gestire la propria attività online. MBE, tramite questo strumento di connessione tra i siti e-commerce e i sistemi MBE, realizza una gestione semplice, efficiente e professionale della logistica e delle spedizioni dei prodotti.

MBE e-LINK, scaricabile ed installabile gratuitamente, crea in automatico le spedizioni dei prodotti e le relative etichette, permette di personalizzare i livelli di servizio delle spedizioni (standard o express) e i paesi di destinazione e consente di scaricare i report delle spedizioni in tempo reale. MBE offre anche assistenza sia in fase di installazione, che di utilizzo del plugin.

Valeria Mennella, Chief Marketing Officer MBE Worldwide, dichiara: “MBE costituisce il partner ideale per imprese di ogni tipologia e dimensione per la customizzazione delle diverse soluzioni che è in grado di offrire. Ogni imprenditore può scegliere se avvalersi solo di alcuni o di tutti i servizi MBE disponibili, utili a semplificare la propria attività e a liberare tempo e risorse per concentrarsi sul proprio core-business. Integrazioni di software per l’e-commerce, gestione logistica, imballaggio professionale, spedizioni e gestione del magazzino, ma anche realizzazione da zero e messa online del sito e-commerce di una start-up sono alcuni degli esempi. Partecipare all’iniziativa Solidarietà Digitale – Vicini e Connessi è un modo per attestare quanto sia imprescindibile lo sviluppo ulteriore del commercio elettronico per il sistema Paese.”.

La pubblicazione dell'offerta MBE e-LINK nel portale dedicato Solidarietà Digitale – Vicini e Connessi è all'interno della sezione per le Imprese "Fornitura di soluzioni tecnologiche" ed è consultabile a questo link. Da qui si può accedere alla pagina dedicata nel sito mbe.it per ottenere il plugin MBE e-LINK compatibile con la propria piattaforma e-commerce e contattare il Centro MBE più vicino per ogni necessità legata all’e-commerce e alla logistica.