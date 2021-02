Lombardia: accordo Regione-Università su etnografia e patrimonio culturale

Milano, 17 feb. (Adnkronos) - Un accordo di collaborazione scientifica nei settori dell'etnografia, etnomusicologia, antropologia visuale e patrimonio culturale immateriale tra Regione Lombardia e Università degli Studi Milano. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore all'Autonomia e Cultura Stefano Bruno Galli.

"L'accordo di collaborazione - ha dichiarato l'assessore Galli - tra Regione Lombardia, in particolare la direzione generale Autonomia e Cultura, e l'Università degli Studi di Milano, attraverso il Dipartimento di beni culturali e ambientali, consentirà un ulteriore progresso nello studio e nella diffusione delle acquisizioni scientifiche nel campo dello sterminato patrimonio culturale immateriale lombardo. Si tratta di una collaborazione scientifica in grado di portare significative ricadute sul territorio regionale per quanto riguarda la salvaguardia e la valorizzazione dei beni etnoantropologici e dei vasti giacimenti culturali immateriali come le lingue lombarde, realtà che meritano di essere recuperate e preservate, approfondite e tramandate".

La rilevanza di questo significativo patrimonio, ha aggiunto l'assessore, "è stata anche riconosciuta dall'Unesco che ha premiato la Lombardia con l'inserimento nella Heritage List di tre eccellenze regionali: Saperi e saper fare liutario della tradizione cremonese (2012), l'Arte dei muretti a secco (2018) e la Transumanza (2019). La tutela e la valorizzazione delle radici culturali immateriali - ha concluso - non sono solo un atto dovuto nei confronti della nostra storia e di coloro che l'hanno costruita, ma rappresentano anche il completamento necessario per comprendere sino in fondo la nostra identità culturale. A noi spetta il compito della sua continua manutenzione".