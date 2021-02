Libri: Garzanti pubblicherà in Italia il libro della poetessa Amanda Gorman (2)

(Adnkronos) - Gorman tiene inoltre in alta considerazione la moda in quanto espressione di sé e visione estetica, e non a caso ha di recente firmato il suo primo contratto da modella con Img models, agenzia fra le più importanti al mondo, che rappresenta celebrità del calibro di Kate Moss e con la quale ha preso accordi anche Ella Emhoff, figlia del marito di Kamala Harris.

Dopo l'edizione speciale di "The Hill We Climb", saranno pubblicati a settembre 2021 il libro illustrato Change Sings e la raccolta di poesie The Hill We Climb and Other Poems.

Nel catalogo Garzanti il nome di Amanda Gorman si affianca ad altri autori come Malala Yousafzai, Michelle e Barack Obama, Carola Rackete, rafforzando così la vocazione civile ed etica della casa editrice.