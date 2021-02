Governo: Unione Artigiani, 'discorso di grande respiro, bene attenzione a istituti tecnici'

Milano, 17 feb. (Adnkronos) - "Un discorso programmatico di grande respiro. Se ne sentiva l'esigenza. Draghi ha indicato le priorità e gli strumenti giusti. Tra i tanti punti toccati, ci ha colpito la particolare attenzione che riserverà gli istituti tecnici, la vera fucina del nostro sistema artigianale e manifatturiero. Gli artigiani saranno co-protagonisti della Nuova Ricostruzione". E’ quanto afferma Marco Accornero, segretario generale di Unione Artigiani Milano e Monza-Brianza, a proposito del discorso del premier Mario Draghi in Senato. Sull'Indagine congiunturale di UnionCamere, Accornero sottoline che "le imprese artigiane sono esattamente sul crinale ad un passo dal burrone ma con l’aiuto giusto possono ricominciare con serenità. Quello che accadrà nelle prossime giornate sarà determinante per le nostre aziende. Apprezziamo - aggiunge - gli impegni assunti dal nuovo assessore lombardo alle attività produttive Guido Guidesi sul "tagliando" rispetto all’efficacia delle misure regionali di sostegno alle aziende su bandi, made in Italy, accesso al credito, e-commerce, industria 4.0, ricerca, internazionalizzazione e formazione".