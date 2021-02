Governo: Sala, 'da Draghi grande discorso'

Milano, 17 feb. (Adnkronos) - Quello di Mario Draghi al Senato è stato "un grande discorso. Voglio sottolineare un passaggio, quando ha detto che 'vogliamo lasciare un buon pianeta e non solo una buona moneta'. Non va presa come un'ovvietà: Draghi ritiene, e lo ritengo anche io, che il capitale debba cambiare e questo può essere è il momento". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ospite di 'Oggi è un altro giorno' su Rai1.