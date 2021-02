Governo: Renzi, 'linea Zingaretti-Bettini apre spazio al centro, Iv aggregatore'

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "Nei prossimi due anni ci sarà una riorganizzazione della politica. Se a sinistra si fa l'intergruppo Pd-M5s-Leu sulla linea Zingaretti-Bettini e i partiti a destra si europeizzano e diventato spendibili in Europa, al centro si apre un'area liberal democratica riformista che in Europa è rappresentata da Macron, Michel e Vestager" e "Italia viva si può fare promotrice e aggregatrice". Lo ha detto Matteo Renzi, conversando con i cronisti in Senato.